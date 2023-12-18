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Trendyol Süper Lig 17. Hafta Maç Programı Açıklandı

18 Aralık 2023 10:55 Güncelleme: 10:56 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesi yarın üç maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programına göre, haftanın maçları belirlendi.