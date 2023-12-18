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Trendyol Süper Lig 17. Hafta Maç Programı Açıklandı

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Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesi yarın üç maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programına göre, haftanın maçları belirlendi.

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi, yarın yapılacak üç maçla başlayacak.

Ligde 16. hafta maçları 10 Ocak 2024'te oynanacağı açıklanırken, mücadele 17. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor (Kalyon)

20 Aralık Çarşamba:

17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

21 Aralık Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Çaykur Didi)

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Başakşehir Türkiye Futbol Haberler

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