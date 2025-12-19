Haberler

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlar için görev yapacak hakemler açıklandı. Maçlar 20-22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı bugün, yarın, 21 Aralık Pazar ve 22 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 17. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Bugün

20.00 Kocaelispor - Antalyaspor: Gürcan Hasova

Yarın

14.30 Konyaspor - Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Eyüpspor - Fenerbahçe: Ali Yılmaz

20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21 Aralık Pazar

14.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Göztepe - Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Alper Akarsu

22 Aralık Pazartesi

17.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Ali Şansalan

20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Halil Umut Meler - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
