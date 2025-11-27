Trendyol Süper Lig 14. Hafta Hakemleri Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 1 Aralık'ta oynayacağı derbinin hakemi Yasin Kol olacak.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak derbi maçı hakem Yasin Kol yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
29 Kasım Cumartesi:
14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor: Cihan Aydın
17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan
20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu
30 Kasım Pazar:
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Yasin Kol