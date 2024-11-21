Trendyol Süper Lig 13. Hafta Hakemleri Duyuruldu
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Haftanın maç programında hangi hakemlerin görev alacağı duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı milli aranın ardından 23 Kasım Cumartesi, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 13. haftanın programı ve maçlardaki görevli hakemler şöyle:
23 Kasım Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Ozan Ergün
16.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Bodrum FK - Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu
24 Kasım Pazar
13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
16.00 Konyaspor - Hatayspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Samsunspor - Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş - Göztepe: Alper Akarsu
25 Kasım Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Mehmet Türkmen - İSTANBUL