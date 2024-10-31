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Trendyol Süper Lig 11. Hafta Maç Heyecanıyla Başlıyor

Trendyol Süper Lig 11. Hafta Maç Heyecanıyla Başlıyor
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Gaziantep FK ile Göztepe maçıyla başlarken, haftanın önemli derbisi Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi Pazar günü oynanacak. Galatasaray ise bu hafta BAY geçecek.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası yarın oynanacak Gaziantep FK-Göztepe maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 2 Kasım Cumartesi, 3 Kasım Pazar ve 4 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın önemli müsabakasında pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Derbide Galatasaray'a karşı bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray ise haftayı BAY geçecek.

Süper Lig'de 11. haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam

2 Kasım Cumartesi

13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

16.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

3 Kasım Pazar

13.30 Konyaspor - Rams Başakşehir: Emre Kargın

16.00 Bodrum FK - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Eyüpspor - Hatayspor: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

4 Kasım Pazartesi

20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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