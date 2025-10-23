Haberler

Trendyol Süper Lig 10. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Maçlar, 25-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın, 25 Ekim Cumartesi, 26 Ekim Pazar ve 27 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamayla bu hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor: Yasin Kol

25 Ekim Cumartesi

17.00 Kocaelispor - Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

20.00 Trabzonspor - Eyüpspor: Zorbay Küçük

26 Ekim Pazar

14.30 Antalyaspor - RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk

17.00 Galatasaray - Göztepe: Oğuzhan Çakır

17.00 Gençlerbirliği - Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

27 Ekim Pazartesi

20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
