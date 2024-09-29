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Yeni Malatyaspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçında İlk 15 Dakika

Yeni Malatyaspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçında İlk 15 Dakika
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk 15 dakikasında Amed Sportif Faaliyetler, Yeni Malatyaspor karşısında 1-0'lık skor avantajı ile önde bulunuyor. Taraftarlar, heyecan dolu anlarının yaşandığı bu mücadelede takımlarını destekliyor.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor, 11 Nisan Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetler ile mücadele ediyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası Amed Sportif Faaliyetler'in 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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