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Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti

9 Aralık 2023 18:01 Son Güncelleme: 18:03 Abone Ol

Trendyol 1. Ligin 15. haftasında Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü'nü 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçta atılan goller ve kırmızı kart detayları da yer aldı.