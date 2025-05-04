Trendyol 1. Lig Son Hafta Maç Programı Açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta maçlarının programı şöyle:

10 Mayıs Cumartesi:

16.00 Adanaspor-Geosis Boluspor (Yeni Adana)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK (11 Nisan)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

11 Mayıs Pazar:

16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)