Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük ile 6. Haftada Karşılaşıyor
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki takım da etkili olmaya çalıştı ancak ilk 15 dakika boyunca sergilenen futbol sonucunda sahada gol sesi çıkmadı. Taraftarlar, takımlarının ataklarını heyecanla izlerken, maçın ilerleyen dakikalarında gol perdesinin açılıp açılmayacağı merakla bekleniyor.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelede ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - ŞANLIURFA