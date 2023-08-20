Trendyol 1. Lig Sakaryaspor: 0 Gençlerbirliği: 0
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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
37. dakikada Gençlerbirliği atağında sol kanattan Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak, Sakaryaspor'un kaleci Erdem Topaloğlu'nun müdahalesiyle dışarıya çıktı.
44. dakika gelişen Sakaryaspor atağında topla buluşan Bülent Uzun'un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
56. dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında topla buluşan Roshi'nin ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak Osman Ertuğrul Çetin'de kaldı.
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Samet Özkul, Mehmet Şengül
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Bülent Uzun, Rotman, Ndlovu (Muhammed Akarslan dk. 59), Burak Süleyman (Bülent Cevahir dk. 85), Nalepa (Çağlayan Menderes dk. 66), Hakan Yavuz ( Kasongo dk. 46), Del Valle (Roshi dk. 46), Erdi Dikmen, Mikail Okyar
Yedekler: İbrahim Demir, Yakup Anıl Karadağ, Oğuz Yıldırım, Umut Uzun, Talha Bulut
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Wu, Rahman Buğra Çağıran, Erdal Öztürk (Akabueze dk. 46), Yatabare (Oltan Karakullukçu dk. 90+7), Nzaba, Yasin Güreler, Alperen Babacan, Nobrega Rodrigues (Silva dk. 86), Muhammed Himmet Ertürk (Ensar Kemaloğlu dk. 86), Uğur Akdemir
Yedekler: Atalay Gökçe, Enes Keskin, Sami Gökhan Altıparmak, Sambou Yatabare, Eralp Aydın, Özgür Çek
Teknik Sorumlu: Sinan Kaloğlu
Sarı kartlar: Nobrega Rodrigues, Osman Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği) - SAKARYA