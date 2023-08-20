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Trendyol 1. Lig Sakaryaspor: 0 Gençlerbirliği: 0

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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

37. dakikada Gençlerbirliği atağında sol kanattan Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak, Sakaryaspor'un kaleci Erdem Topaloğlu'nun müdahalesiyle dışarıya çıktı.

44. dakika gelişen Sakaryaspor atağında topla buluşan Bülent Uzun'un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

56. dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında topla buluşan Roshi'nin ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak Osman Ertuğrul Çetin'de kaldı.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Samet Özkul, Mehmet Şengül

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Bülent Uzun, Rotman, Ndlovu (Muhammed Akarslan dk. 59), Burak Süleyman (Bülent Cevahir dk. 85), Nalepa (Çağlayan Menderes dk. 66), Hakan Yavuz ( Kasongo dk. 46), Del Valle (Roshi dk. 46), Erdi Dikmen, Mikail Okyar

Yedekler: İbrahim Demir, Yakup Anıl Karadağ, Oğuz Yıldırım, Umut Uzun, Talha Bulut

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Wu, Rahman Buğra Çağıran, Erdal Öztürk (Akabueze dk. 46), Yatabare (Oltan Karakullukçu dk. 90+7), Nzaba, Yasin Güreler, Alperen Babacan, Nobrega Rodrigues (Silva dk. 86), Muhammed Himmet Ertürk (Ensar Kemaloğlu dk. 86), Uğur Akdemir

Yedekler: Atalay Gökçe, Enes Keskin, Sami Gökhan Altıparmak, Sambou Yatabare, Eralp Aydın, Özgür Çek

Teknik Sorumlu: Sinan Kaloğlu

Sarı kartlar: Nobrega Rodrigues, Osman Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği) - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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