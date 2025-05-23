Trendyol 1. Lig Play-off Finali Sakarya'da

Trendyol 1. Lig Play-off Finali Sakarya'da
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig Play-off finalinin 29 Mayıs'ta Sakarya'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Final maçı Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor arasında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig Play-off final müsabakasının Sakarya'da oynanacağını açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Trendyol 1. Lig Play-off final müsabakası, 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor arasındaki final müsabakası saat 20.00'de başlayacak" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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