Trendyol 1. Lig Play-off Finali Sakarya'da
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig Play-off finalinin 29 Mayıs'ta Sakarya'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Final maçı Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor arasında oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig Play-off final müsabakasının Sakarya'da oynanacağını açıkladı.
TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Trendyol 1. Lig Play-off final müsabakası, 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor arasındaki final müsabakası saat 20.00'de başlayacak" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor