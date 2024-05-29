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Trendyol 1. Lig Play-Off Finali'ni Abdulkadir Bitigen yönetecek

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Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanacak olan Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakasının hakemleri belli oldu. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanacak olan Trendyol 1. Lig Play-Off Finali'ni Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanacak olan Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakasının hakemleri belli oldu. Yeni Adana Stadyumu'nda 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakaryaspor Trendyol Bodrum Adana Spor Güncel Haberler

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