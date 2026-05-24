Haberler

Trendyol 1. Lig Play-Off Final: Esenler Erokspor: 0 Çorum FK: 1 (İlk yarı)

Trendyol 1. Lig Play-Off Final: Esenler Erokspor: 0 Çorum FK: 1 (İlk yarı)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig Play-Off Finali'nde Esenler Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı, Serdar Gürler'in 37. dakikadaki golüyle Çorum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Trendyol 1. Lig Play-Off Final karşılaşmasında Esenler Erokspor ile Çorum FK, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı, Çorum FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada sağ kanatta pası alan Fredy topla ceza sahası içerisine girdi. Fredy'nin pasında karşı karşıya kalan Mame Thiam'ın şutunda kaleci Ertuğrul topu çeldi.

19. dakikada sol kanatta topla buluşan Kayode'nin pasında ceza sahasına giren Faye kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faye'nin şutunda savunma araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

20. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Oğuz Gürbulak'ın şutu auta gitti.

34. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'nin şutunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

37. dakikada sol kanatta topu alan Oğuz Gürbulak'ın ortasında ceza alanı içerisinde topa yükselen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

40. dakikada sol kanatta topla buluşan Mame Thiam ceza sahasının çaprazından içeri girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Enes Alıç, Mikail Okyar, Tugay Kacar, Amilton, Recep Niyaz, Faye, Kayode

Yedekler: Birkan Tetik, Catakovic, Alper Karaman, Kanga, Eray Korkmaz, Yunus Emre Gedik, Yusuf Arda Özyurt, Talha Tekin, Berat Luş, Ömer Faruk beyaz

Teknik Direktör: Güray Gündoğdu

Çorum FK: İbrahim Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Pedrinho, Serdar Gürler, Fredy, Oğuz Gürbulak, Burak Çoban, Mame Thiam

Yedekler: Hüseyin Akınay, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Aleksic, Yusuf Erdoğan, Samudıo, Cemali Sertel, Zubairu, Kerem Kalafat, Ahmed Ildız

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Gol: Serdar Gürler (dk. 37) (Çorum FK) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

Kılıçdaroğlu hepsinin üstünü çizdi, partiden atılacaklar
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

Özel başına iş açtı! TBMM yürüyüşüyle ilgili harekete geçildi
Özgür Özel, TOMA'ya çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık

Özel, TOMA'nın üzerinde! Yeni makam odasının adresini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan tepki

Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara tepkisi sert oldu
Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı

Tottenham ligde kalmak için tarihi bir maça çıktı! İşte sonuç
TBMM'ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti

Meclis'e yürüyen Özel, trafikte görünce hemen yanlarına gitti
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı

Arda Turan bu kez ağlattı
Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor

Tarihi gün! Bu akşam ortalık yanacak