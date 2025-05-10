Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur Maç Programı Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in son haftasının ardından play-off'a kalan takımların 1. tur maç programını duyurdu. İlk karşılaşmalar 15 Mayıs Perşembe günü başlayacak.
Trendyol 1. Lig'in son haftasının oynanmasının ardından play-off'a kalan takımların da 1. tur maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de sezonun sona ermesinin ardından play-off 1. tur maçlarının programını açıkladı. Karşılaşmalar şöyle:
15 Mayıs Perşembe
16.00 Bandırmaspor - Erzurumspor FK
20.00 İstanbulspor - Boluspor - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor