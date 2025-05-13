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Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur Hakemleri Belirlendi

Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur Hakemleri Belirlendi
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de play-off 1. turunda görev yapacak hakemleri açıkladı. 15 Mayıs'taki Bandırmaspor-Erzurumspor FK ve İstanbulspor-Boluspor maçlarının hakemleri belirlendi.

Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre tek maç üzerinden oynanacak eşleşmelerde hakemler şöyle:

15 Mayıs Perşembe:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor: Yiğit Arslan

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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