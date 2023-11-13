Trendyol 1. Lig'in İlk Yarısındaki Son Beş Haftanın Maç Programı Belli Oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısındaki son beş haftanın maç programı açıklandı. Maç programı detayları haberde yer almaktadır.
Trendyol 1. Lig'in ilk yarısındaki son beş haftanın maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'deki maç programı şu şekilde:
13. hafta:
24 Kasım Cuma:
13.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)
25 Kasım Cumartesi:
13.30 Bodrum FK-Adanaspor (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediye Şehir)
19.00 Bitexen Giresunspor-Kocaelispor (Çotanak Spor Kompleksi)
26 Kasım Pazar:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Altay (Çorum Şehir)
16.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)
19.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)
27 Kasım Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
14. hafta:
1 Aralık Cuma:
20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)
20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)
2 Aralık Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)
19.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK (11 Nisan)
3 Aralık Pazar:
13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)
16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor (Gürsel Aksel)
15. hafta:
9 Aralık Cumartesi:
13.30 Bodrum FK-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Sakarya)
10 Aralık Pazar:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)
13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
19.00 Eyüpspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Eyüp)
11 Aralık Pazartesi:
20.00 Altay-Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16 hafta:
15 Aralık Cuma:
20.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği (Çotanak Spor Kompleksi)
16 Aralık Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
19.00 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)
17 Aralık Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Adanaspor-Altay (Yeni Adana)
19.00 Kocaelispor-Bodrum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
18 Aralık Pazartesi:
20.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (11 Nisan)
17. hafta
22 Aralık Cuma:
20.00 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)
23 Aralık Cumartesi:
13.30 Bodrum FK-Göztepe (Bodrum İlçe)
13.30 Manisa FK-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya Atatürk)
24 Aralık Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)
25 Aralık Pazartesi:
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)