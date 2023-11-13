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Trendyol 1. Lig'in İlk Yarısındaki Son Beş Haftanın Maç Programı Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısındaki son beş haftanın maç programı açıklandı. Maç programı detayları haberde yer almaktadır.