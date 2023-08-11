Trendyol 1. Lig'in İlk Haftasında Göztepe - Sakaryaspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Göztepe ile Sakaryaspor arasında oynanacak müsabakanın biletleri satışa çıktı.

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Sakaryaspor'la 13 Ağustos Pazar günü saat 21.45'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İki takımın da lige güzel bir başlangıç yapmak için mutlak galibiyet aradığı bu zorlu mücadelenin biletleri Passolig üzerinden satışa sunuldu.

Göztepe - Sakaryaspor arasında oynanacak maçın bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: '75

2. Kategori: '50

3. Kategori: '25

4. Kategori: '25

Misafir: '25 - İZMİR