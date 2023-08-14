Trendyol 1. Lig'in İlk Haftası Tamamlandı
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftası, oynanan tek karşılaşmayla sona erdi. Haftanın kapanış maçında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Altay'ı 2-1 yendi. Diğer maç sonuçları ve puan durumu da açıklandı.
Trendyol 1. Lig'in ilk haftası, oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Altay'ı 2-1 yendi.
Sonuçlar
Boluspor-Adanaspor: 0-2
Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor: 0-1
Bitexen Giresunspor-Bodrum FK: 0-1
Kocaelispor-Manisa FK: 0-2
Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-3
Gençlerbirliği-Ümraniyespor: 2-1
Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
Göztepe-Sakaryaspor: 0-1
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Altay: 2-1
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AHLATCI ÇORUM FK
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2.ADANASPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3.MANİSA FK
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|4.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|5.GENÇLERBİRLİĞİ
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|6.BODRUM FK
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|7.EYÜPSPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|8.SAKARYASPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|9.ERZURUMSPOR FK
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|10.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|11.ALTAY
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|12.ÜMRANİYESPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|14.BITEXEN GİRESUNSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|15.GÖZTEPE
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16.BOLUSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|17.KOCAELİSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|18.TUZLASPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0