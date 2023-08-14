Trendyol 1. Lig'in İlk Haftası Tamamlandı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftası, oynanan tek karşılaşmayla sona erdi. Haftanın kapanış maçında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Altay'ı 2-1 yendi. Diğer maç sonuçları ve puan durumu da açıklandı.