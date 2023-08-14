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Trendyol 1. Lig'in İlk Haftası Tamamlandı

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig'in ilk haftası, oynanan tek karşılaşmayla sona erdi. Haftanın kapanış maçında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Altay'ı 2-1 yendi. Diğer maç sonuçları ve puan durumu da açıklandı.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftası, oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Altay'ı 2-1 yendi.

Sonuçlar

Boluspor-Adanaspor: 0-2

Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor: 0-1

Bitexen Giresunspor-Bodrum FK: 0-1

Kocaelispor-Manisa FK: 0-2

Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-3

Gençlerbirliği-Ümraniyespor: 2-1

Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor: 1-1

Göztepe-Sakaryaspor: 0-1

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Altay: 2-1

Puan durumu

OGBMAYAVP
1.AHLATCI ÇORUM FK11003033
2.ADANASPOR11002023
3.MANİSA FK11002023
4.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR11002113
5.GENÇLERBİRLİĞİ11002113
6.BODRUM FK11001013
7.EYÜPSPOR11001013
8.SAKARYASPOR11001013
9.ERZURUMSPOR FK10101101
10.TEKSÜT BANDIRMASPOR10101101
11.ALTAY100112-10
12.ÜMRANİYESPOR100112-10
13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ100101-10
14.BITEXEN GİRESUNSPOR100101-10
15.GÖZTEPE100101-10
16.BOLUSPOR100102-20
17.KOCAELİSPOR100102-20
18.TUZLASPOR100103-30

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Şanlıurfaspor Trendyol Altay Spor Haberler

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