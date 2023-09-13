Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı 16 Eylül Cumartesi, 17 Eylül Pazar ve 18 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig'de 3. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

16 Eylül Cumartesi

16.00 Erzurumspor FK - Altay: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Ankara Keçiörengücü - Şanlıurfaspor: Mehmet Türkmen

19.00 Kocaelispor - Boluspor: Erdem Mertoğlu

19.00 Ümraniyespor - Çorum FK: Ayberk Demirbaş

17 Eylül Pazar

16.00 Giresunspor - Manisa FK: Raşit Yorgancılar

16.00 Tuzlaspor - Adanaspor: Emre Kargın

19.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor: Ali Yılmaz

19.00 Göztepe - Bandırmaspor: Gürcan Hasova

18 Eylül Pazartesi

20.00 Sakaryaspor - Bodrum FK: Mehmet Ali Özer - İSTANBUL