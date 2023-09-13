Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında görev alacak hakemler belli oldu
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Maçlar 16-18 Eylül tarihleri arasında oynanacak.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı 16 Eylül Cumartesi, 17 Eylül Pazar ve 18 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Süper Lig'de 3. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
16 Eylül Cumartesi
16.00 Erzurumspor FK - Altay: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Ankara Keçiörengücü - Şanlıurfaspor: Mehmet Türkmen
19.00 Kocaelispor - Boluspor: Erdem Mertoğlu
19.00 Ümraniyespor - Çorum FK: Ayberk Demirbaş
17 Eylül Pazar
16.00 Giresunspor - Manisa FK: Raşit Yorgancılar
16.00 Tuzlaspor - Adanaspor: Emre Kargın
19.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor: Ali Yılmaz
19.00 Göztepe - Bandırmaspor: Gürcan Hasova
18 Eylül Pazartesi
20.00 Sakaryaspor - Bodrum FK: Mehmet Ali Özer - İSTANBUL