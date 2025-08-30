Trendyol 1. Lig'in 5. Haftası Maç Programı Açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 5. Haftası Maç Programı Açıklandı
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 5, 6, 7, 8 ve 9. haftalarında oynanacak maçların programını duyurdu. İlk hafta maçları, 12 Eylül'de başlayacak.

Trendyol 1. Lig'in 5, 6, 7, 8 ve 9. haftalarında oynanacak maçların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 5. hafta programı şu şekilde:

12 Eylül Cuma

17.00 Esenler Erokspor - Atakaş Hatayspor

20.00 Bodrum FK - Adana Demirspor

13 Eylül Cumartesi

16.00 Boluspor - Manisa Futbol Kulübü

16.00 İstanbulspor - Ümraniyespor

19.00 Sivasspor - Sarıyer

19.00 Çorum FK - Van Spor FK

14 Eylül Pazar

16.00 Bandırma Spor - Ankara Keçiörengücü

16.00 Iğdır Spor - Serik Spor

19.00 Amed SF - Pendikspor

15 Eylül Pazartesi

20.00 Erzurumspor FK - Sakaryaspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
