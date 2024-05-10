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Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Adanaspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu

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Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Adanaspor ile Bandırmaspor arasında yarın oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türk yönetecek.

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Adanaspor ile Bandırmaspor arasında yarın oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türk yönetecek.

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında yarın Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adanaspor - Bandırmaspor maçında İstanbul bölgesinden Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Gökhan Barçın ve Ali Can Alp yapacak. Müsabakanın 4. hakemi de Yücel Büyük olacak. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Türk Adanaspor Adana Spor Güncel Haberler

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