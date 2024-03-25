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Trendyol 1. Lig'in 30 ve 31. haftasının maç programı açıklandı

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Trendyol 1. Lig'in 30 ve 31. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 30 ve 31. haftasının müsabaka programını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı şu şekilde:

30. hafta

12 Nisan Cuma

20.00 Manisa FK - Eyüpspor

13 Nisan Cumartesi

13.30 Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği

16.00 Boluspor - Ümraniyespor

19.00 Altay - Çorum FK

14 Nisan Pazar

13.30 Tuzlaspor - Göztepe

16.00 Şanlıurfaspor - Bandırmaspor

19.00 Kocaelispor - Giresunspor

15 Nisan Pazartesi

20.00 Erzurumspor FK - Sakaryaspor

20.00 Adanaspor - Bodrum FK

31. hafta

19 Nisan Cuma

20.00 Altay - Manisa FK

20 Nisan Cumartesi

13.30 Bandırmaspor - Tuzlaspor

16.00 Giresunspor - Göztepe

19.00 Eyüpspor - Boluspor

21 Nisan Pazar

13.30 Bodrum FK - Şanlıurfaspor

16.00 Çorum FK - Adanaspor

16.00 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK

19.00 Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü

22 Nisan Pazartesi

20.00 Ümraniyespor - Kocaelispor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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