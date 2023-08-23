Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında görev alacak hakemler belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi.
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 3. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
25 Ağustos Cuma:
21.00 Erzurumspor FK-Manisa FK: Mehmet Ali Özer
26 Ağustos Cumartesi:
17.00 Gençlerbirliği-Bodrum FK: Feridun Daldaş
17.00 Tuzlaspor-Eyüpspor: Alper Akarsu
19.15 Sakaryaspor-Ümraniyespor: Gürcan Hasova
21.45 Göztepe-Ahlatcı Çorum FK: Ali Yılmaz
27 Ağustos Pazar:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Yunus Dursun
19.15 Boluspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Davut Dakul Çelik
21.45 Kocaelispor-Altay: Oğuzhan Aksu
28 Ağustos Pazartesi:
21.00 Bitexen Giresunspor-Teksüt Bandırmaspor: Ayberk Demirbaş