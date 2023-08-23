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Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 3. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

25 Ağustos Cuma:

21.00 Erzurumspor FK-Manisa FK: Mehmet Ali Özer

26 Ağustos Cumartesi:

17.00 Gençlerbirliği-Bodrum FK: Feridun Daldaş

17.00 Tuzlaspor-Eyüpspor: Alper Akarsu

19.15 Sakaryaspor-Ümraniyespor: Gürcan Hasova

21.45 Göztepe-Ahlatcı Çorum FK: Ali Yılmaz

27 Ağustos Pazar:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Yunus Dursun

19.15 Boluspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Davut Dakul Çelik

21.45 Kocaelispor-Altay: Oğuzhan Aksu

28 Ağustos Pazartesi:

21.00 Bitexen Giresunspor-Teksüt Bandırmaspor: Ayberk Demirbaş

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

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