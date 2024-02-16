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Trendyol 1. Lig'in 24-27. Hafta Maç Programı Açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 24-27. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu. Maçlar, farklı tarihlerde ve farklı statlarda gerçekleştirilecek.

Trendyol 1. Lig'in 24, 25, 26 ve 27. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4 haftalık maç programı şöyle:

24. hafta

23 Şubat Cuma:

20.00 Altay-Bitexen Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

24 Şubat Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK (Çorum Şehir)

19.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)

25 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)

16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)

19.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor (11 Nisan)

25. hafta

1 Mart Cuma:

20.00 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

2 Mart Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)

13.30 Bodrum FK-Eyüpspor (Bodrum İlçe)

16.00 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

3 Mart Pazar:

13.30 Bitexen Giresunspor-Adanaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Göztepe-Boluspor (Gürsel Aksel)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)

4 Mart Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Stat henüz açıklanmadı)

26. hafta

8 Mart Cuma:

20.00 Boluspor-Bitexen Giresunspor (Bolu Atatürk)

9 Mart Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)

19.00 Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK (Eyüp)

10 Mart Pazar:

13.30 Altay-Gençlerbirliği (Alsancak Mustafa Denizli)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe (11 Nisan)

19.00 Kocaelispor-Bursaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

11 Mart Pazartesi:

20.30 Manisa FK-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

27. hafta

15 Mart Cuma:

20.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)

20.30 Göztepe-Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)

17 Mart Pazar:

13.30 Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)

16.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)

Kaynak: AA / Spor

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