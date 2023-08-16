Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında düdük çalacak hakemler belirlendi. Müsabakalarda görev alacak hakemler ve maç programı açıklandı.