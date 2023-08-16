Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler belli oldu
Spor Haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında düdük çalacak hakemler belirlendi. Müsabakalarda görev alacak hakemler ve maç programı açıklandı.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
18 Ağustos Cuma:
21.00 Ahlatcı Çorum FK-Bitexen Giresunspor: Ömer Tolga Güldibi
19 Ağustos Cumartesi:
17.00 Bodrum FK-Erzurumspor FK: İlker Yasin Avcı
19.15 Ümraniyespor-Göztepe: Burak Olcar
21.45 Adanaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Ozan Ergün
20 Ağustos Pazar:
17.00 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor: Mehmet Türkmen
17.00 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü: Fatih Tokail
19.15 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu
21.45 Altay-Tuzlaspor: Raşit Yorgancılar
21 Ağustos Pazartesi:
21.00 Eyüpspor-Kocaelispor: Alpaslan Şen