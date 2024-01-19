Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 19. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

Bugün:

20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK: Süleyman Bahadır

Yarın:

13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK: Ayberk Demirbaş

16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: Fatih Tokail

19.00 Kocaelispor-Eyüpspor: Ali Yılmaz

21 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altay: Adnan Deniz Kayatepe

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Raşit Yorgancılar

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor: Erkan Özdamar

19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Göztepe-Ümraniyespor: Yasin Kol