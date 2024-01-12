Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında görev alacak hakemler ve yardımcıları dijital atama yöntemi ile belirlendi. Maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 18. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları dijital atama yöntemi ile belirlendi.
Haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Bugün:
20.00 Sakaryaspor-Göztepe: Sarper Barış Saka
Yarın:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK: Batuhan Kolak
13.30 Bodrum FK-Bitexen Giresunspor: Yunus Dursun
16.00 Adanaspor-Boluspor: Ömer Faruk Gültekin
19.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan
14 Ocak Pazar:
13.30 Manisa FK-Kocaelispor: Mehmet Ali Özer
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor: Gürcan Hasova
19.00 Ümraniyespor-Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu
15 Ocak Pazartesi:
20.00 Altay-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Oğuzhan Uğurlu