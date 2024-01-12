Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor-Erzurum FK maçını Batuhan Kolak yönetecek

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak Bandırmaspor- Erzurum FK maçını Batuhan Kolak yönetecek.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak Bandırmaspor, evinde Erzurum FK ile karşılaşacak. 13 Ocak Cumartesi günü, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabakayı Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Şenol Bektaş ve Emre Doğu yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak. - BALIKESİR