Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belirlendi.
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
13.30 Gençlerbirliği-Tuzlaspor: Emre Kargın
19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor: Gürcan Hasova
24 Aralık Pazar:
13.30 Bodrum FK-Göztepe: Ozan Ergün
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Alper Akarsu
19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü: Ali Yılmaz
25 Aralık Pazartesi:
14.00 Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Burak Olcar
17.00 Ahlatcı Çorum FK-Boluspor: Ayberk Demirbaş
20.00 Eyüpspor-Erzurumspor: Alpaslan Şen