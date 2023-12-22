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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belirlendi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

13.30 Gençlerbirliği-Tuzlaspor: Emre Kargın

19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor: Gürcan Hasova

24 Aralık Pazar:

13.30 Bodrum FK-Göztepe: Ozan Ergün

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Alper Akarsu

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü: Ali Yılmaz

25 Aralık Pazartesi:

14.00 Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Burak Olcar

17.00 Ahlatcı Çorum FK-Boluspor: Ayberk Demirbaş

20.00 Eyüpspor-Erzurumspor: Alpaslan Şen

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Trendyol Aralık Futbol Spor Güncel Haberler

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