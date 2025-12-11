Trendyol 1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Maç programı ve yönetecek hakem isimleri duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre sezonun 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
14.30 Adana Demirspor-Boluspor: Yusuf Adnan Kendirciler
13 Aralık Cumartesi:
13.30 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor: Ömer Tolga Güldibi
13.30 Serikspor-Manisa FK: Hakan Ülker
16.00 Özbelsan Sivasspor-Arca Çorum FK: Fatih Tokail
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor: Gürcan Hasova
14 Aralık Pazar:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor: Direnç Tonusluoğlu
13.30 Erzurumspor FK-Sipay Bodrum FK: Kadir Sağlam
16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor: Burak Olcar
19.00 Atko Grup Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Berkay Erdemir
15 Aralık Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Atakaş Hatayspor: Burak Demirkıran