Trendyol 1. Lig'in 17. Haftası Tamamlandı
Trendyol 1. Lig'in 17. haftası üç maçla tamamlandı. Manisa FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile berabere kaldı. Ahlatcı Çorum FK ve Eyüpspor ise galibiyet elde etti. Puan durumu da açıklandı.
Trendyol 1. Lig'in 17. haftası, oynanan üç maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde Manisa FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ahlatcı Çorum FK konuk ettiği Boluspor'u 2-0, Eyüpspor ise ağırladığı Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti.
Sonuçlar
Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 0-2
Sakaryaspor-Kocaelispor: 3-1
Bodrum FK-Göztepe: 3-0
Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor: 2-3
Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: 2-1
Altay-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1
Ahlatcı Çorum FK-Boluspor: 2-0
Eyüpspor-Erzurumspor: 3-0
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|17
|14
|0
|3
|46
|15
|31
|42
|2.KOCAELİSPOR
|17
|10
|3
|4
|29
|20
|9
|33
|3.GÖZTEPE
|17
|10
|2
|5
|26
|12
|14
|32
|4.SAKARYASPOR
|17
|9
|5
|3
|28
|18
|10
|32
|5.BODRUM FK
|17
|8
|5
|4
|23
|13
|10
|29
|6.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|17
|8
|5
|4
|23
|15
|8
|29
|7.AHLATCI ÇORUM FK
|17
|8
|3
|6
|30
|18
|12
|27
|8.GENÇLERBİRLİĞİ
|17
|7
|6
|4
|19
|19
|0
|27
|9.ÜMRANİYESPOR
|17
|6
|4
|7
|19
|21
|-2
|22
|10.BOLUSPOR
|17
|6
|4
|7
|13
|19
|-6
|22
|11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|17
|4
|7
|6
|20
|18
|2
|19
|12.ERZURUMSPOR FK
|17
|4
|7
|6
|17
|20
|-3
|19
|13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|17
|5
|4
|8
|15
|22
|-7
|19
|14.ADANASPOR
|17
|6
|1
|10
|16
|25
|-9
|19
|15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|17
|3
|7
|7
|11
|23
|-12
|16
|16.TUZLASPOR
|17
|4
|4
|9
|16
|29
|-13
|16
|17.BITEXEN GİRESUNSPOR
|17
|2
|3
|12
|11
|29
|-18
|9
|18.ALTAY
|17
|3
|2
|12
|10
|36
|-26
|8
NOT: Altay'ın 3 puanı silinmiştir