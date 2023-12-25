Trendyol 1. Lig'in 17. Haftası Tamamlandı

Trendyol 1. Lig'in 17. haftası, oynanan üç maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Manisa FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ahlatcı Çorum FK konuk ettiği Boluspor'u 2-0, Eyüpspor ise ağırladığı Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti.

Sonuçlar

Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 0-2

Sakaryaspor-Kocaelispor: 3-1

Bodrum FK-Göztepe: 3-0

Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor: 2-3

Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: 2-1

Altay-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1

Ahlatcı Çorum FK-Boluspor: 2-0

Eyüpspor-Erzurumspor: 3-0

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 17 14 0 3 46 15 31 42 2.KOCAELİSPOR 17 10 3 4 29 20 9 33 3.GÖZTEPE 17 10 2 5 26 12 14 32 4.SAKARYASPOR 17 9 5 3 28 18 10 32 5.BODRUM FK 17 8 5 4 23 13 10 29 6.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 17 8 5 4 23 15 8 29 7.AHLATCI ÇORUM FK 17 8 3 6 30 18 12 27 8.GENÇLERBİRLİĞİ 17 7 6 4 19 19 0 27 9.ÜMRANİYESPOR 17 6 4 7 19 21 -2 22 10.BOLUSPOR 17 6 4 7 13 19 -6 22 11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 17 4 7 6 20 18 2 19 12.ERZURUMSPOR FK 17 4 7 6 17 20 -3 19 13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 17 5 4 8 15 22 -7 19 14.ADANASPOR 17 6 1 10 16 25 -9 19 15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 17 3 7 7 11 23 -12 16 16.TUZLASPOR 17 4 4 9 16 29 -13 16 17.BITEXEN GİRESUNSPOR 17 2 3 12 11 29 -18 9 18.ALTAY 17 3 2 12 10 36 -26 8

NOT: Altay'ın 3 puanı silinmiştir