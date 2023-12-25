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Trendyol 1. Lig'in 17. Haftası Tamamlandı

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Trendyol 1. Lig'in 17. haftası üç maçla tamamlandı. Manisa FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile berabere kaldı. Ahlatcı Çorum FK ve Eyüpspor ise galibiyet elde etti. Puan durumu da açıklandı.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftası, oynanan üç maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Manisa FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ahlatcı Çorum FK konuk ettiği Boluspor'u 2-0, Eyüpspor ise ağırladığı Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti.

Sonuçlar

Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 0-2

Sakaryaspor-Kocaelispor: 3-1

Bodrum FK-Göztepe: 3-0

Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor: 2-3

Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: 2-1

Altay-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1

Ahlatcı Çorum FK-Boluspor: 2-0

Eyüpspor-Erzurumspor: 3-0

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR17140346153142
2.KOCAELİSPOR1710342920933
3.GÖZTEPE 17102526121432
4.SAKARYASPOR 1795328181032
5.BODRUM FK1785423131029
6.TEKSÜT BANDIRMA SPOR178542315829
7.AHLATCI ÇORUM FK1783630181227
8.GENÇLERBİRLİĞİ177641919027
9.ÜMRANİYESPOR176471921-222
10.BOLUSPOR176471319-622
11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ174762018219
12.ERZURUMSPOR FK174761720-319
13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ175481522-719
14.ADANASPOR1761101625-919
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR173771123-1216
16.TUZLASPOR174491629-1316
17.BITEXEN GİRESUNSPOR1723121129-189
18.ALTAY1732121036-268

NOT: Altay'ın 3 puanı silinmiştir

Kaynak: AA / Spor

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