Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Maç programı ve hakemler şu şekilde:
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
14.00 Tuzlaspor-Sakaryaspor: Erdem Mertoğlu
17.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
20.00 Kocaelispor-Bodrum FK: Mehmet Türkmen
20 Aralık Çarşamba:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor: İlker Yasin Avcı
14.00 Erzurumspor FK-Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik
17.00 Adanaspor-Altay: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Göztepe-Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
21 Aralık Perşembe:
14.00 Boluspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi
17.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer