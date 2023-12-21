Trendyol 1. Lig'in 16. Haftası Tamamlandı

Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, bugün oynanan iki maçla tamamlandı.

Günün ilk maçında Boluspor, sahasında Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. Haftanın kapanış maçında ise ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile Ahlatcı Çorum FK 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının ardından Göztepe'ye 5-1 mağlup olan Eyüpspor, 39 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 33 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği: 0-1

Erzurumspor FK-Ümraniyespor: 1-1

Boluspor-Manisa FK: 1-0

Göztepe-Eyüpspor: 5-1

Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor: 1-3

Tuzlaspor-Sakaryaspor: 1-3

Adanaspor-Altay: 0-1

Kocaelispor- Bodrum FK: 1-1

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: 1-1

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. Puan 1.EYÜPSPOR 16 13 0 3 43 15 28 39 2.KOCAELİSPOR 16 10 3 3 28 17 11 33 3.GÖZTEPE 16 10 2 4 26 9 17 32 4.TEKSÜT BANDIRMASPOR 16 8 5 3 21 12 9 29 5.SAKARYASPOR 16 8 5 3 25 17 8 29 6.GENÇLERBİRLİĞİ 16 7 6 3 19 17 2 27 7.BODRUM FK 16 7 5 4 20 13 7 26 8.AHLATCI ÇORUM FK 16 7 3 6 28 18 10 24 9.BOLUSPOR 16 6 4 6 13 17 -4 22 10.ERZURUMSPOR FK 16 4 7 5 17 17 0 19 11.ÜMRANİYESPOR 16 5 4 7 17 20 -3 19 12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 16 5 4 7 14 20 -6 19 13.MANİSA FK 6 4 6 6 19 17 2 18 14.ADANASPOR 16 5 1 10 13 23 -10 16 15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 16 3 6 7 10 22 -12 15 16.TUZLASPOR 16 3 4 9 14 29 -15 13 17.BITEXEN GİRESUNSPOR 16 2 3 11 10 27 -17 9 18.ALTAY 16 2 2 12 8 35 -27 5

17. hafta

23 Aralık Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya)

24 Aralık Pazar:

13.30 Bodrum FK-Göztepe (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)

25 Aralık Pazartesi

14.00 Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap)

17.00 Ahlatcı Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)

20.00 Eyüpspor-Erzurumspor (Eyüp)