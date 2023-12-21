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Trendyol 1. Lig'in 16. Haftası Tamamlandı

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Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, bugün oynanan iki maçla tamamlandı. Göztepe'ye 5-1 mağlup olan Eyüpspor liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise ikinci sırada yer aldı.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, bugün oynanan iki maçla tamamlandı.

Günün ilk maçında Boluspor, sahasında Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. Haftanın kapanış maçında ise ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile Ahlatcı Çorum FK 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının ardından Göztepe'ye 5-1 mağlup olan Eyüpspor, 39 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 33 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği: 0-1

Erzurumspor FK-Ümraniyespor: 1-1

Boluspor-Manisa FK: 1-0

Göztepe-Eyüpspor: 5-1

Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor: 1-3

Tuzlaspor-Sakaryaspor: 1-3

Adanaspor-Altay: 0-1

Kocaelispor- Bodrum FK: 1-1

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: 1-1

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv. Puan
1.EYÜPSPOR16130343152839
2.KOCAELİSPOR16103328171133
3.GÖZTEPE1610242691732
4.TEKSÜT BANDIRMASPOR168532112929
5.SAKARYASPOR168532517829
6.GENÇLERBİRLİĞİ167631917227
7.BODRUM FK167542013726
8.AHLATCI ÇORUM FK1673628181024
9.BOLUSPOR166461317-422
10.ERZURUMSPOR FK164751717019
11.ÜMRANİYESPOR165471720-319
12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ165471420-619
13.MANİSA FK64661917218
14.ADANASPOR 1651101323-1016
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR163671022-1215
16.TUZLASPOR 163491429-1513
17.BITEXEN GİRESUNSPOR1623111027-179
18.ALTAY162212835-275
NOT: Altay'ın 3 puanı silinmiştir

17. hafta

23 Aralık Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya)

24 Aralık Pazar:

13.30 Bodrum FK-Göztepe (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)

25 Aralık Pazartesi

14.00 Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap)

17.00 Ahlatcı Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)

20.00 Eyüpspor-Erzurumspor (Eyüp)

Kaynak: AA / Spor

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