Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belirlendi.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
9 Aralık Cumartesi:
13.30 Bodrum FK-Tuzlaspor: Oğuzhan Çakır
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay
16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın
19.00 Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor: Ayberk Demirbaş
10 Aralık Pazar:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK: Fatih Tokail
13.30 Manisa FK-Adanaspor: Feridun Daldaş
16.00 Gençlerbirliği-Göztepe: Ali Yılmaz
19.00 Eyüpspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Muhammet Ali Metoğlu
11 Aralık Pazartesi:
20.00 Altay-Boluspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy