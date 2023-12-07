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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belirlendi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

9 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Tuzlaspor: Oğuzhan Çakır

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

19.00 Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor: Ayberk Demirbaş

10 Aralık Pazar:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK: Fatih Tokail

13.30 Manisa FK-Adanaspor: Feridun Daldaş

16.00 Gençlerbirliği-Göztepe: Ali Yılmaz

19.00 Eyüpspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Muhammet Ali Metoğlu

11 Aralık Pazartesi:

20.00 Altay-Boluspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Kaynak: AA / Spor

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