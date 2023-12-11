Trendyol 1. Lig'in 15. haftası tamamlandı
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Boluspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 yenerek haftanın kapanış maçını kazandı. Eyüpspor ise liderliğini sürdürdü.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Boluspor, deplasmamda Altay'ı 1-0 yendi.
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarının ardından Eyüpspor, 39 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 32 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Bodrum FK-Tuzlaspor: 1-1
Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor: 0-3
Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: 2-0
Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor: 3-1
Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor: 4-1
Manisa FK-Adanaspor: 1-1
Gençlerbirliği-Göztepe: 0-3
Eyüpspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 4-0
Altay-Boluspor: 0-1
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.EYÜPSPOR
|15
|13
|0
|2
|42
|10
|32
|39
|2.KOCAELİSPOR
|15
|10
|2
|3
|27
|16
|11
|32
|3.GÖZTEPE
|15
|9
|2
|4
|21
|8
|13
|29
|4.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|15
|7
|5
|3
|18
|11
|7
|26
|5.SAKARYASPOR
|15
|7
|5
|3
|22
|16
|6
|26
|6.BODRUM FK
|15
|7
|4
|4
|19
|12
|7
|25
|7.GENÇLERBİRLİĞİ
|15
|6
|6
|3
|18
|17
|1
|24
|8.AHLATCI ÇORUM FK
|15
|7
|2
|6
|27
|17
|10
|23
|9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|19
|10.BOLUSPOR
|15
|5
|4
|6
|12
|17
|-5
|19
|11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|15
|4
|6
|5
|19
|16
|3
|18
|12.ERZURUMSPOR FK
|15
|4
|6
|5
|16
|16
|0
|18
|13.ÜMRANİYESPOR
|15
|5
|3
|7
|16
|19
|-3
|18
|14.ADANASPOR
|15
|5
|1
|9
|13
|22
|-9
|16
|15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|15
|3
|5
|7
|9
|21
|-12
|14
|16.TUZLASPOR
|15
|3
|4
|8
|13
|26
|-13
|13
|17.BITEXEN GİRESUNSPOR
|15
|2
|3
|10
|10
|26
|-16
|9
|18.ALTAY
|15
|1
|2
|12
|7
|35
|-28
|2
16. hafta
15 Aralık Cuma:
20.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği (Çotanak Spor Kompleksi)
16 Aralık Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
19.00 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)
17 Aralık Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Adanaspor-Altay (Yeni Adana)
19.00 Kocaelispor-Bodrum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
18 Aralık Pazartesi:
20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (11 Nisan)