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Trendyol 1. Lig'in 15. haftası tamamlandı

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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Boluspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 yenerek haftanın kapanış maçını kazandı. Eyüpspor ise liderliğini sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Boluspor, deplasmamda Altay'ı 1-0 yendi.

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarının ardından Eyüpspor, 39 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 32 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Bodrum FK-Tuzlaspor: 1-1

Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor: 0-3

Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: 2-0

Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor: 3-1

Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor: 4-1

Manisa FK-Adanaspor: 1-1

Gençlerbirliği-Göztepe: 0-3

Eyüpspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 4-0

Altay-Boluspor: 0-1

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan
1.EYÜPSPOR15130242103239
2.KOCAELİSPOR15102327161132
3.GÖZTEPE159242181329
4.TEKSÜT BANDIRMA SPOR157531811726
5.SAKARYASPOR157532216626
6.BODRUM FK157441912725
7.GENÇLERBİRLİĞİ156631817124
8.AHLATCI ÇORUM FK1572627171023
9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ155461317-419
10.BOLUSPOR155461217-519
11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ154651916318
12.ERZURUMSPOR FK154651616018
13.ÜMRANİYESPOR155371619-318
14.ADANASPOR155191322-916
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR15357921-1214
16.TUZLASPOR153481326-1313
17.BITEXEN GİRESUNSPOR1523101026-169
18.ALTAY151212735-282

16. hafta

15 Aralık Cuma:

20.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği (Çotanak Spor Kompleksi)

16 Aralık Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

19.00 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)

17 Aralık Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Adanaspor-Altay (Yeni Adana)

19.00 Kocaelispor-Bodrum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

18 Aralık Pazartesi:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (11 Nisan)

Kaynak: AA / Spor

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