Trendyol 1. Lig'in 15, 16 ve 17. Haftaları Maç Programı Açıklandı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 15, 16 ve 17. haftalarının maç programını duyurdu. Maç tarihlerine ve takımlara ilişkin detaylar haberimizde.

Trendyol 1. Lig'in 15, 16 ve 17. haftalarının maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 15, 16 ve 17. haftalarının maç programı şu şekilde:

15. hafta

28 Kasım Cuma:

17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Diyarbakır)

20.00 Atko Grup Pendikspor-Manisa FK (Pendik)

29 Kasım Cumartesi:

13.30 Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor (Van Atatürk)

19.00 Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor (Yeni Sakarya)

30 Kasım Pazar:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Boluspor (BG Grup 4 Eylül)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Stat belli değil)

16.00 Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK (Bodrum İlçe)

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

16. hafta

6 Aralık Cumartesi:

13.30 Serikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Stat belli değil)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)

7 Aralık Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Adana Demirspor (Iğdır Şehir)

13.30 Boluspor-Erzurumspor (Bolu Atatürk)

16.00 Manisa FK-İmaj Altyapı Vanspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 İstanbulspor-Özbelsan Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

8 Aralık Pazartesi:

14.30 Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyer (Stat belli değil)

14.30 Bandırmaspor-Sipay Bodrum FK (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Arca Çorum FK-Atko Grup Pendikspor (Çorum Şehir)

17. hafta

12 Aralık Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Boluspor (Yeni Adana)

13 Aralık Cumartesi:

13.30 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor (Stat belli değil)

13.30 Serikspor-Manisa FK (Stat belli değil)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Arca Çorum FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor (Diyarbakır)

14 Aralık Pazar:

13.30 Erzurumspor-Sipay Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor (Aktepe)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Eminevim Ümraniyespor (Van Atatürk)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

15 Aralık Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
