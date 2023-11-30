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Trendyol 1. Lig'in 14. haftası yarın başlıyor

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Trendyol 1. Lig'in 14. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programda birçok maç yer alıyor.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'in 14. hafta programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)

20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)

19.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK (11 Nisan)

3 Aralık Pazar:

13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)

16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor (Gürsel Aksel)

Kaynak: AA / Spor

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