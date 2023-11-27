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Trendyol 1. Lig'in 13. Haftası Tamamlandı

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Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü arasındaki beraberlikle tamamlandı. Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından Eyüpspor, 33 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 29 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Ligde 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 2-2

Bodrum FK-Adanaspor: 0-1

Teksüt Bandırmaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 0-1

Ümraniyespor-Boluspor: 1-2

Bitexen Giresunspor-Kocaelispor: 1-4

Ahlatcı Çorum FK-Altay: 3-0

Eyüpspor-Manisa FK: 2-1

Göztepe-Tuzlaspor: 2-0

Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: 1-1

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR13110235102533
2.KOCAELİSPOR1392224131129
3.TEKSÜT BANDIRMASPOR137421771025
4.GÖZTEPE13724158723
5.GENÇLERBİRLİĞİ136521713423
6.BODRUM FK136341611521
7.SAKARYASPOR135531614220
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ135441212019
9.AHLATCI ÇORUM FK135262016417
10.ERZURUMSPOR134541411317
11.BOLUSPOR134451114-316
12.ADANASPOR135081218-615
13.MANİSA FK133551515014
14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR13355915-614
15.ÜMRANİYESPOR133371119-812
16.TUZLASPOR133281124-1311
17.BITEXEN GİRESUNSPOR13238920-119
18.ALTAY131210731-245

14. hafta

Ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Aralık Cuma:

20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)

20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)

19.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK (11 Nisan)

3 Aralık Pazar:

13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)

16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor (Gürsel Aksel)

Kaynak: AA / Spor

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