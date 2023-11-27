Trendyol 1. Lig'in 13. Haftası Tamamlandı
Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü arasındaki beraberlikle tamamlandı. Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından Eyüpspor, 33 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 29 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Ligde 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 2-2
Bodrum FK-Adanaspor: 0-1
Teksüt Bandırmaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 0-1
Ümraniyespor-Boluspor: 1-2
Bitexen Giresunspor-Kocaelispor: 1-4
Ahlatcı Çorum FK-Altay: 3-0
Eyüpspor-Manisa FK: 2-1
Göztepe-Tuzlaspor: 2-0
Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: 1-1
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|13
|11
|0
|2
|35
|10
|25
|33
|2.KOCAELİSPOR
|13
|9
|2
|2
|24
|13
|11
|29
|3.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|13
|7
|4
|2
|17
|7
|10
|25
|4.GÖZTEPE
|13
|7
|2
|4
|15
|8
|7
|23
|5.GENÇLERBİRLİĞİ
|13
|6
|5
|2
|17
|13
|4
|23
|6.BODRUM FK
|13
|6
|3
|4
|16
|11
|5
|21
|7.SAKARYASPOR
|13
|5
|5
|3
|16
|14
|2
|20
|8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|13
|5
|4
|4
|12
|12
|0
|19
|9.AHLATCI ÇORUM FK
|13
|5
|2
|6
|20
|16
|4
|17
|10.ERZURUMSPOR
|13
|4
|5
|4
|14
|11
|3
|17
|11.BOLUSPOR
|13
|4
|4
|5
|11
|14
|-3
|16
|12.ADANASPOR
|13
|5
|0
|8
|12
|18
|-6
|15
|13.MANİSA FK
|13
|3
|5
|5
|15
|15
|0
|14
|14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|13
|3
|5
|5
|9
|15
|-6
|14
|15.ÜMRANİYESPOR
|13
|3
|3
|7
|11
|19
|-8
|12
|16.TUZLASPOR
|13
|3
|2
|8
|11
|24
|-13
|11
|17.BITEXEN GİRESUNSPOR
|13
|2
|3
|8
|9
|20
|-11
|9
|18.ALTAY
|13
|1
|2
|10
|7
|31
|-24
|5
14. hafta
Ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:
1 Aralık Cuma:
20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)
20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)
2 Aralık Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)
19.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK (11 Nisan)
3 Aralık Pazar:
13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)
16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor (Gürsel Aksel)