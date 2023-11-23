Trendyol 1. Lig'in 13. hafta mücadelesi başlıyor
Trendyol 1. Lig'in 13. haftası yarın yapılacak Sakaryaspor-Erzurumspor FK maçıyla başlayacak. İşte haftanın programı...
Trendyol 1. Lig'in 13. hafta mücadelesi yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sakaryaspor-Erzurumspor FK maçıyla başlayacak 13. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)
25 Kasım Cumartesi:
13.30 Bodrum FK-Adanaspor (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Şehir)
19.00 Bitexen Giresunspor-Kocaelispor (Çotanak)
26 Kasım Pazar:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Altay (Çorum Şehir)
16.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)
19.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)
27 Kasım Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)