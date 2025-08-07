Trendyol 1. Lig Haftalık Hakem Atamaları Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. Hafta boyunca oynanacak maçlar ve hakem atamaları belirlendi.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun birinci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

21.30 Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK: Muhammet Ali Metoğlu

9 Ağustos Cumartesi:

19.00 Erzurumspor FK-Sivasspor: Fatih Tokail

19.00 İstanbulspor-Serikspor: Yusuf Adnan Kendirciler

21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer: Turgut Doman

21.30 Atakaş Hatayspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Melih Aldemir

10 Ağustos Pazar:

16.30 Bandırmaspor-Sakaryaspor: Alpaslan Şen

19.00 Boluspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Egemen Artun

21.30 Arca Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: Ömer Faruk Turtay

21.30 Bodrum FK-Pendikspor: Mehmet Ali Özer

11 Ağustos Pazartesi:

21.30 Esenler Erokspor-Adana Demirspor: Erdem Mertoğlu

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
