Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belirlendi.