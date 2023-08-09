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Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belirlendi.

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sezonun ilk haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:

11 Ağustos Cuma:

21.00 Boluspor-Adanaspor: Oğuzhan Çakır

12 Ağustos Cumartesi:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor: Emre Kargın

19.15 Bitexen Giresunspor-Bodrum FK: Oğuzhan Aksu

21.45 Kocaelispor-Manisa FK: Ömer Faruk Turtay

13 Ağustos Pazar:

17.00 Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

19.15 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor: Alper Akarsu

21.45 Göztepe-Sakaryaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Altay: Muhammet Ali Metoğlu

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Trendyol Türkiye Futbol Spor Haberler

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