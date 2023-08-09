Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belirlendi.
Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sezonun ilk haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:
11 Ağustos Cuma:
21.00 Boluspor-Adanaspor: Oğuzhan Çakır
12 Ağustos Cumartesi:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor: Emre Kargın
19.15 Bitexen Giresunspor-Bodrum FK: Oğuzhan Aksu
21.45 Kocaelispor-Manisa FK: Ömer Faruk Turtay
13 Ağustos Pazar:
17.00 Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
19.15 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor: Alper Akarsu
21.45 Göztepe-Sakaryaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
14 Ağustos Pazartesi:
21.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Altay: Muhammet Ali Metoğlu