Trendyol 1. Lig'de Sezonun İkinci Yarısı Başlıyor
Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısı, Sakaryaspor-Göztepe maçıyla başlayacak. Ligde 18. haftanın programı da açıklandı.
Trendyol 1. Lig'de sezonun ikinci yarısı, yarın oynanacak Sakaryaspor-Göztepe maçıyla başlayacak.
Ligde 18. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Yeni Sakarya Atatürk)
13 Ocak Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Bodrum FK-Bitexen Giresunspor (Bodrum İlçe)
16.00 Adanaspor-Boluspor (Yeni Adana)
19.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü (Eyüp)
14 Ocak Pazar:
13.30 Manisa FK-Kocaelispor (Mümin Özkasap)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor (Çorum Şehir)
19.00 Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi Şehir)
15 Ocak Pazartesi:
20.00 Altay-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Alsancak Mustafa Denizli)