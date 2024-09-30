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Trendyol 1.Lig'de Penaltı Krizi: Şanlıurfaspor Maça Çıkmadı

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Trendyol 1.Lig'de Kocaelispor ile Şanlıurfaspor arasında yaşanan penaltı pozisyonu gerginliğine neden oldu. Şanlıurfaspor, hakem kararına tepki olarak sahaya çıkmamaya karar verdi ancak hükmen mağlubiyet uyarısı sonrası maça 6 dakika gecikmeli de olsa çıkmak zorunda kaldı.

Trendyol 1.Lig'de Kocaelispor ile Şanlıurfaspor arasında oynanan karşılaşmanın devre arasında penaltı pozisyonu yüzünden kriz çıktı. Şanlıurfaspor sahaya çıkmadı, temsilcinin hükmen mağlubiyet uyarısı üzerine maç 6 dakika geç başladı.

Trendyol 1.Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile Şanlıurfaspor arasında Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada maça çıkmama krizi yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısının kayıp zamanı oynanırken yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu konuk ekibin sahaya çıkmama kararı almasına neden oldu. Devre arası; karşılaşma konuk ekibin sahaya 6 dakika geç gelmesi üzerine 21.16'da başladı. Penaltı pozisyonuna itiraz eden ve hakem kararından memnun olmayan Şanlıurfaspor yöneticileri maça çıkmak istemediklerini belirtti. Temsilcinin 3-0 hükmen mağlubiyeti hatırlatması üzerine takım sahaya gecikmeli de olsa çıktı. Mücadelenin 45+3. dakikasında Şanlıurfaspor'un sağdan hızlı hücumunda Burak topu ceza alanına gönderdi. Savunmanın araya girdiği top ceza sahası yayında Cuma'nın önünde kaldı. Cuma'nın şutunda top Caner'in elinden sekerek kaleci Gökhan'da kaldı. Oyuncuların itirazlarının yükseldiği dakikalarda hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR'a giderek pozisyonu bir kez daha izledi. Topun Caner'in destek eline çarptığını belirten hakem penaltı olmadığını belirtti ve oyun Gökhan'ın vuruşuyla devam etti. Ancak maçın devre arasında pozisyonun getirdiği gerginlik devam etti. Şanlıurfaspor'un yöneticileri hakemin VAR'a rağmen penaltı vermemesine tepki göstererek takımı sahaya çıkarmama kararı aldı. İkinci yarının başlama saati gelmesine rağmen konuk ekip sahaya çıkmayınca müsabakanın temsilcisi soyunma odasına giderek yöneticilerle görüştü. Temsilcinin sahaya çıkmamanın 3-0 hükmen mağlubiyet cezası olduğunu hatırlatması üzerine Şanlıurfaspor 6 dakikalık gecikmeyle sahaya çıktı. Daha sonra karşılaşmanın ikinci yarısı oynandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

kocaeli

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