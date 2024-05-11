Üye Girişi
Haberler

Trendyol 1. Lig'de Normal Sezon Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de normal sezon bugün oynanan 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Şampiyon Eyüpspor ve ikinci Göztepe doğrudan Süper Lig'e yükselme hakkı elde etti. Sakaryaspor ise play-off finaline yükseldi.

Trendyol 1. Lig'de normal sezon bugün oynanan 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor, averajla Şanlıurfaspor'un gerisinde kalarak ligden düşen 3. ve son takım oldu.

Ligi şampiyon bitiren Eyüpspor ile ikinci Göztepe'nin doğrudan Süper Lig'e yükselme hakkı elde etti. Deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek normal sezonu 3. sırada tamamlayan Sakaryaspor ise adını play-off finaline yazdırdı.

Play-off oynama hakkı elde eden diğer ekipler ise Bodrumspor, Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ve Boluspor oldu.

Play-off eşleşmeleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de sezonu 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada tamamlayan takımlar Süper Lig'e yükselmek için play-off oynayacak.

Sezonu üçüncü sırada bitiren Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off'ta çeyrek finalde Bodrum FK ile Boluspor, Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.

Çeyrek finalde maçlar tek maç, yarı finalde ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu iki turu geçen takım, finalde Sakaryaspor'un rakibi olacak.

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 34. ve son hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR34243777314675
2.GÖZTEPE A.Ş.34217660204070
3.SAKARYASPOR34179850351560
4.BODRUM FK341512743222157
5.AHLATCI ÇORUM FK341681055361956
6.KOCAELİSPOR34167114841755
7.BOLUSPOR34158113335-253
8.GENÇLERBİRLİĞİ34131293933651
9.TEKSÜT BANDIRMASPOR3413111049321750
10.ERZURUMSPOR FK341211113034-444
11.ÜMRANİYESPOR34127154047-743
12.MANİSA FK34913124040040
13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ341010143443-940
14.ADANASPOR34116172845-1739
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR34911143237-538
16.TUZLASPOR34911143547-1238
17.ALTAY3454251676-6010
18.BITEXEN GİRESUNSPOR3424281671-557
Not: Altay'ın 9, Erzurumspor FK ve Bitexen Giresunspor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kaynak: AA / Spor

Sakaryaspor Eyüpspor Futbol Spor Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Bakmadan Geçme

Memur ve emekli zam oranı ne kadar? Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu! Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Granada - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Granada - Real Madrid maçı nereden izlenir? Yarın hava nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı, yağmur var mı? 11 Mayıs Cumartesi – Pazar hava durumu! Canik dağları nerede? Canik dağları hangi ilde, hangi şehirde? Newcastle – Brighton maçı nereden, nasıl izlenir? Newcastle Brighton canlı yayın linki! Azerbaycan deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 11 Mayıs Cumartesi depremler! KOCAELİSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Kocaelispor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kocaelispor Sakaryaspor canlı yayın linki! BOLUSPOR – ÇORUM FK CANLI: Boluspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Boluspor Çorum FK canlı yayın linki! ŞANLIURFASPOR – MANİSA FK CANLI: Şanlıurfaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Şanlıurfaspor Manisa FK canlı yayın linki! TUZLASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ CANLI: Tuzlaspor – Gençlerbirliği maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Gençlerbirliği canlı yayın linki! ADANASPOR – BANDIRMASPOR CANLI: Adanaspor – Bandırmaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Bandırmaspor canlı yayın linki! 11 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Dolar ne kadar, yükseldi mi? #128184 11 Mayıs Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 11 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm!
Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title