Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü ve İstanbulspor Berabere Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynanan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile İstanbulspor maçı 0-0 sona erdi. Maçta İstanbulspor'dan Abdullah Dijlan Aydın kırmızı kartla oyundan atıldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Kürşathan Akın, Çağrı Yıldırım

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Oğuzcan Çalışkan, Mexer (Dk. 43 Abdullah Çelik), Ali Dere, İbrahim Akdağ (Dk. 90+1 İshak Karaoğul), Erkam Develi, Roshi, Halil Can Ayan (Dk. 61 Rroca), Ezeh (Dk. 90+1 Ofori), Fernandes (Dk. 82 Ali Akman)

İstanbulspor : İsa Doğan, Ali Şahin Yılmaz, Ologo, İzzet Ali Erdal, Yunus Bahadır (Dk. 58 Özcan Şahan), Vorobjovas, Abdullah Dijlan Aydın, Duhan Aksu (Dk. 58 Yusuf Ali Özer), Loshaj (Dk. 67 İsa Dayaklı), Mamadou (Dk. 46 Krstovski) (Dk. 90 Vefa Temel), Emir Kaan Gültekin (Dk. 77 Sambissa)

Kırmızı kart: Dk. 85 Abdullah Dijlan Aydın (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Mamadou, Dk. 63 Ali Şahin Yılmaz, Dk. 69 Özcan Şahan (İstanbulspor), Dk. 64 Rroca, Dk. 72 Abdullah Çelik, Dk 90+4 Erkam Develi ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasındaki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor maçı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Mustafa Destici'den 'Miras' hutbesini eleştirenlere tepki

Diyanet'in "Miras" hutbesine destek veren bir parti lideri var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak yola çıkıyor! Fenerbahçe'de anlaşma tamam

Uçak yola çıkıyor! Fenerbahçe'de anlaşma tamam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.