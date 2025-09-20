Trendyol 1. Lig'de İmaj Altyapı Vanspor ve Özbelsan Sivasspor Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İmaj Altyapı Vanspor ile Özbelsan Sivasspor, statta oynanan karşılaşmada golsüz berabere kalarak puanları paylaştı. Maçta Nabi Oulare, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Ömer Yasin Gezer, Eyüp Özer
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Traore (Dk. 8 Bekir Can Kara) Jefferson (Dk. 74 Jevsenak), Regis (Dk. 74 Mehmet Manış), Cedric, Silva, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Dk. 60 Vlachomitros) Faruk Can Genç (Dk. 68 Nabi Oulare)
Özbelsan Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Appindangoye, Luan (Dk. 72 Kimpioka) Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Yusuf Cihat Çelik, Avramovski (Dk. 80 Kamil Fidan), Ethemi (Dk. 86 Malle ) Murat Paluli, Bekir Turaç Böke,
Kırmızı Kart: 90+2 Nabi Oulare (İmaj Altyapı Vanspor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Silva, Dk. 57 Traore, Dk. 72 Erdi Dikmen (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 62 Yusuf Cihat Çelik (Özbelsan Sivasspor )
