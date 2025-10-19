Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK ve Boluspor Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Liço'nun 9. dakikada attığı golle Boluspor öne geçerken, Bruno'nun 89. dakikada penaltıdan kaydettiği gol ile Iğdır FK eşitliği sağladı.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Çağdaş Altay, Kemal Mavi, Faruk Yağlı
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk, Bruno, Rotariu (Dk. 73 Ahmet Emin Engin), Conte, Mendes, Doğan Erdoğan (Dk. 80 Eysseric), Ali Kaan Güneren (Dk. 61 Eyüp Akcan), Gökcan Kaya, Serkan Asan (Dk.61 Fofana), Güray Vural
Boluspor : Orkun Özdemir, Ömürcan Artan (Dk. 89 Abdurrahman Üresin), Lima, Barış Alıcı (Dk. 55 Mustafa Alptekin Çaylı), Liço, Hasani, Doğan Can Davas (Dk. 89 Buğra Çağıran), Işık Kaan Arslan (Dk. 64 Onur Öztonga), Kouagba, Rasheed (Dk. 64 Boakye), Balburdia
Goller: Dk. 9 Liço ( Boluspor ), Dk. 89 Bruno (Penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK)
Kırmızı kart: Dk. 54 Mendes (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 40 Ali Kaan Güneren, 45+2 Sinan Bolat, 45+2 Alim Öztürk, Dk. 90+9 Ahmet Emin Engin (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 45+2 Lima, Dk. 57 Işık Kaan Arslan, Dk. 66 Ömürcan Artan, Dk. 70 Boakye, Dk. 72 Orkun Özdemir, Dk. 88 Balburdia ( Boluspor )
