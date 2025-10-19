Trendyol 1. Lig'de Golsüz Beraberlik: Ankara Keçiörengücü - Sivasspor

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Özbelsan Sivasspor arasında oynanan maçı iki takım da 0-0'lık skorla tamamladı. Karşılaşmada birçok sarı kart gösterildi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Ozan Ergün, Kemal Elmas, Mustafa Güçer

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Mexer, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, Hüseyin Bulut (Dk. 82 Roshi), İbrahim Akdağ, Halil Can Ayan, Ezeh, Ali Akman (Dk. 77 Rroca), Diouf (Dk. 70 Fernandes)

Özbelsan Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Mert Çelik, Emirhan Başyiğit, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 88 Kamil Fidan), Charisis (Dk. 80 Özkan Yiğiter), Emre Gökay (Dk. 59 Malle), Avramovski, Ethemi (Dk. 80 Kimpioka), Bekir Turaç Böke (Dk. 88 Badji)

Sarı kartlar: Dk. 20 Emirhan Başyiğit, Dk. 44 Avramovski, Dk. 65 Appindangoye, Dk. 78 Ethemi (Özbelsan Sivasspor ), Dk. 70 Ezeh, Dk. 90+2 Fernandes ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Özbelsan Sivasspor, golsüz berabere kaldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
