Üye Girişi
Haberler
Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı

Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson Putin'e hakaret etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Putin'e ağır hakaretler
Birlikte şarkı da söylediler! İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı

İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
ABD'deki orman yangınları sırasında ateş hortumu oluştu

ABD'den endişelendiren görüntü! Ateş hortumu böyle görüntülendi

Trendyol 1. Lig'de Erokspor ve Sakaryaspor Beraber Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Erokspor ve Sakaryaspor Beraber Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Esenler Erokspor, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçtaki goller Jack ve Saint-Louis ile geldi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Esenler Erokspor, evinde karşılaştığı Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Pinchi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Berkay Aydoğmuş'un yaptığı vuruşta kaleci Szumski meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada Catakovic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Jack, sol köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

54. dakikada Fernando ceza sahası içine girip, kaleci Ekrem Kılıçarslan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Ekrem meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.

82. dakikada savunmanın kaptırdığı topta araya giren Saint-Louis, sağ taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Hakemler: Ali Yılmaz, Sezgin Çınar, Güner Mumcu Taştan

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Ceylan, Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Eşref Korkmazoğlu, Jack, Tugay Kacar, Berkay Aydoğmuş (Alper Karaman dk. 71), Fernandes, Pinchi (Altar Han Hidayetoğlu dk. 71), Catakovic

Yedekler: Ege Baran Sahillioğlu, Ercüment Kafkasyalı, Nzaba, Abuzer Gaffar Toplu, Sefa Narin, Mücahit Albayrak, Furkan Orak

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Sakaryaspor: Szumski, Muhammed Ertürk, Oğuzhan Çapar, Kahraman Demirtaş (Erdi Dikmen dk. 85), Bülent Uzun (Engin Can Aksoy dk. 85), Totre (Saint-Louis dk. 75), Simon, Emircan Altıntaş (Volkan Egri dk. 51), Rayan Aabid, Mendy Mamadou, Fernando

Yedekler: İsmail Çipe, Murat Cem Akpınar, Emre Demir, Uğurhan Uğurlu, Salih Dursun, Alparslan Demir

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Jack (dk. 16) (Esenler Erokspor), Saint-Louis (dk. 82) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Tugay Kacar (Esenler Erokspor), Fernando, Kahraman Demirtaş, Rayan Aabid, Simon (Sakaryaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

1 Milyon Mehmet lakabıyla biliniyordu! Hayatını kaybetti
img

Tülay Hatimoğulları süreci kaşımaya devam ediyor
img

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç gündeme getirmişti: Erden Timur, Şanlıurfa'daki Özbek-Büyükekşi görüşmesini doğruladı

Açıklamaları olay! Erden Timur, Urfa'daki görüşmeyi doğruladı
TFF'den transfer dönemine 2 gün kala olay yaratacak karar

TFF'den transfer dönemine 2 gün kala olay yaratacak karar
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar

Son Dakika Haberleri

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler… Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım… Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.