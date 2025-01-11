Trendyol 1. Lig'de Erokspor ve Sakaryaspor Beraber Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Esenler Erokspor, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçtaki goller Jack ve Saint-Louis ile geldi.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Esenler Erokspor, evinde karşılaştığı Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Pinchi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Berkay Aydoğmuş'un yaptığı vuruşta kaleci Szumski meşin yuvarlağı kornere çeldi.
16. dakikada Catakovic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Jack, sol köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
54. dakikada Fernando ceza sahası içine girip, kaleci Ekrem Kılıçarslan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Ekrem meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.
82. dakikada savunmanın kaptırdığı topta araya giren Saint-Louis, sağ taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Hakemler: Ali Yılmaz, Sezgin Çınar, Güner Mumcu Taştan
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Ceylan, Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Eşref Korkmazoğlu, Jack, Tugay Kacar, Berkay Aydoğmuş (Alper Karaman dk. 71), Fernandes, Pinchi (Altar Han Hidayetoğlu dk. 71), Catakovic
Yedekler: Ege Baran Sahillioğlu, Ercüment Kafkasyalı, Nzaba, Abuzer Gaffar Toplu, Sefa Narin, Mücahit Albayrak, Furkan Orak
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Sakaryaspor: Szumski, Muhammed Ertürk, Oğuzhan Çapar, Kahraman Demirtaş (Erdi Dikmen dk. 85), Bülent Uzun (Engin Can Aksoy dk. 85), Totre (Saint-Louis dk. 75), Simon, Emircan Altıntaş (Volkan Egri dk. 51), Rayan Aabid, Mendy Mamadou, Fernando
Yedekler: İsmail Çipe, Murat Cem Akpınar, Emre Demir, Uğurhan Uğurlu, Salih Dursun, Alparslan Demir
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Jack (dk. 16) (Esenler Erokspor), Saint-Louis (dk. 82) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Tugay Kacar (Esenler Erokspor), Fernando, Kahraman Demirtaş, Rayan Aabid, Simon (Sakaryaspor) - İSTANBUL